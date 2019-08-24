Лаксальт не может договориться о личном контракте с «Аталантой»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в «Аталанту». Клубы договорились об условиях трансфера: аренда на год, а потом выкуп контракта за 12 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако пока «Аталанте» не удается договориться с самим 26-летним уругвайцем. В «Милане» футболист зарабатывает 1,8 миллиона евро в год, новый клуб готов платить только 800 тысяч.

В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.