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7 октября, 12:00

Лахтер: «Человек из Неаполя предупредил: «Этим футболистом не надо заниматься»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об угрозах, которые ему поступали.

— И Сарсания, и Паулу Барбоза, и Шандор Варга рассказывали нам, как сталкивались с откровенными угрозами. Вы тоже?

— Конечно. Двенадцать лет назад прилетел в Италию. Знакомые агенты пригласили на «Сан-Сиро». В перерыве матча выхожу из ложи в подтрибунку — и тут странная картина. В мою сторону сквозь толпу, как ледокол, идет человек. Люди не просто расступаются — шарахаются от него! А человека не видно!

— Что за чудеса?

— Наконец замечаю. Мужчина очень маленького роста, чуть ли не карлик. Один. Ни свиты, ни охранников. Подходит ко мне. В радиусе нескольких метров от нас — ни души. А он здоровается со мной по-русски, потом пару предложений кидает на иврите. Берет меня за плечо, другой рукой открывает ворот своей рубашки, показывает могендовид и произносит: «Добро пожаловать в Италию! Меня просили передать: вот этим футболистом не нужно заниматься». Называет фамилию. Все чинно, спокойно, никаких понтов и распальцовок. Но очень убедительно.

— Ваша реакция?

— Уточняю: «Когда надо дать ответ?» — «Сегодня». И добавляет: «Я любой ответ приму». Киваю: «Ясно. Что ж, я не буду заниматься этим футболистом». — «Благодарю».

— Восхитительный разговор. Так что за тип к вам подошел?

— Все, что могу сказать, — он из Неаполя. А говорил о бразильском футболисте, который был клиентом моего товарища.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Деннис Лахтер
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 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
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