«Лацио» заинтересован в приобретении Ловрена

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в «Лацио», сообщает Sport Mediaset. Римляне очень заинтересованы в приобретении игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года. Мерсисайдцы намерены выручить за него 15 миллионов евро.

30-летний Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года — он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. В 14 встречах текущего сезона на его счету гол и результативная передача.