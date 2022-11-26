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Сегодня, 19:10

«Лацио» заинтересован в подписании форварда «Порту» Тареми

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» рассматривает вариант с покупкой нападающего сборной Ирана и «Порту» Мехди Тареми, сообщает Football Italia.

30-летний футболист в этом сезоне забил за «Порту» 13 голов и сделав восемь голевых передач всего в 19 матчах.

Тареми был куплен у «Риу Аве» летом 2020 года за 4,73 миллиона евро, но его стоимость на трансферном рынке увеличилась и сейчас составляет как минимум 20 миллионов евро по оценке Transfermarkt.

Сейчас Тареми играет в составе сборной Ирана на ЧМ-2022. Он сделал дубль в матче против Англии (2:6).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Мехди Тареми
ФК Лацио
ФК Порту
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
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15
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16
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