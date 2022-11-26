«Лацио» заинтересован в подписании форварда «Порту» Тареми
«Лацио» рассматривает вариант с покупкой нападающего сборной Ирана и «Порту» Мехди Тареми, сообщает Football Italia.
30-летний футболист в этом сезоне забил за «Порту» 13 голов и сделав восемь голевых передач всего в 19 матчах.
Тареми был куплен у «Риу Аве» летом 2020 года за 4,73 миллиона евро, но его стоимость на трансферном рынке увеличилась и сейчас составляет как минимум 20 миллионов евро по оценке Transfermarkt.
Сейчас Тареми играет в составе сборной Ирана на ЧМ-2022. Он сделал дубль в матче против Англии (2:6).
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|15
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|5
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|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
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|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
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|6-27
|6
|
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|5
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
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Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
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|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|1
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Мортен Юльманн
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|1
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