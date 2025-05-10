«Ювентус» вдесятером не удержал победу над «Лацио» в Риме
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Лацио» в матче 36-го тура серии А — 1:1.
Гол на 51-й минуте забил форвард гостей Рандаль Коло-Муани. Спустя девять минут туринцы остались вдесятером — красную карточку получил Пьер Калюлю. На 90+6-й минуте счет сравнял хавбек хозяев Матиас Весино.
«Ювентус» набрал 64 очка и поднялся на 4-е место в таблице серии А. «Лацио» с 64 очками — на 5-й строчке. «Рома» (63) занимает 6-ю строчку, но у римлян есть одна игра в запасе.
Новости