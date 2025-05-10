Футбол
10 мая, 15:10

«Лацио» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии А

«Лацио» — «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Лацио» и «Ювентус» встретятся в 36-м туре чемпионата Италии в субботу, 10 мая. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.55, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Лацио» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
10 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Ювентус

Перед игровым днем серии А «Лацио» с 63 очками в 35 турах занимает шестое место, предыдущим соперником римлян был «Эмполи» (1:0). У «Ювентуса» — тоже 63 очка и четвертая строчка, туринцы в предыдущем туре сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). Также 63 очка в активе «Ромы», которая идет третьей и в воскресенье в гостях встретится с «Аталантой».

ФК Лацио
ФК Ювентус
Фабрегас признан лучшим тренером апреля в серии А

«Комо» победил «Кальяри», команда Фабрегаса выиграла шестой матч подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

