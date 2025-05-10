«Лацио» и «Ювентус» встретятся в 36-м туре чемпионата Италии в субботу, 10 мая. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.55, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Лацио» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

10 мая, 19:00. Olimpico (Рим)

Перед игровым днем серии А «Лацио» с 63 очками в 35 турах занимает шестое место, предыдущим соперником римлян был «Эмполи» (1:0). У «Ювентуса» — тоже 63 очка и четвертая строчка, туринцы в предыдущем туре сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). Также 63 очка в активе «Ромы», которая идет третьей и в воскресенье в гостях встретится с «Аталантой».