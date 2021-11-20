Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
«Ювентус» обыграл «Лацио» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Дубль в составе победителей сделал Леонардо Бонуччи. Оба мяча он забил с пенальти.
«Юве» набрал 21 очко и догнал «Лацио» по этому показателю. Римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, туринский — шестое.
Следующий матч «Лацио» проведет против «Локомотива» в Москве в рамках Лиги Европы. Эта игра состоится 25 ноября. «Ювентус» был соперником «Зенита» в Лиге чемпионов и дважды обыграл российский клуб (1:0, 4:2).
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