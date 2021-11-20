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Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

21:59
Леонардо Бонуччи. Фото ФК «Ювентус»
Леонардо Бонуччи. Фото ФК «Ювентус»
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«Ювентус» обыграл «Лацио» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Леонардо Бонуччи. Оба мяча он забил с пенальти.

«Юве» набрал 21 очко и догнал «Лацио» по этому показателю. Римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, туринский — шестое.

Следующий матч «Лацио» проведет против «Локомотива» в Москве в рамках Лиги Европы. Эта игра состоится 25 ноября. «Ювентус» был соперником «Зенита» в Лиге чемпионов и дважды обыграл российский клуб (1:0, 4:2).

Италия. Серия А. 13-й тур
20 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
0:2
Ювентус
Голы
Бонуччи, 23 (0:1), Бонуччи, 83 (0:2)
Лацио
Рейна Луис Фелипе Хюсай Ачерби Луис Альберто Дзакканьи (Муричи, 65 ) Милинкович-Савич Лаццари Катальди (Башич, 84 ) Фелипе Андерсон (Моро, 75 ) Педро
Ювентус
Щенсны де Лигт Данилу (Кулушевски, 15) Пеллегрини Бонуччи Маккенни Рабьо Локателли (Бентанкур, 89) Мората (Кин, 74) Куадрадо Кьеза
Предупреждения
Хюсай 43, Рейна 81, Луис Альберто 82  -  Куадрадо 28
Судьи
Марко Ди Белло

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
2-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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