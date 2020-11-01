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«Лацио» вырвал победу у «Торино», забив два гола после 95-й минуты

19:06
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«Лацио» в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл «Торино» со счетом 4:3.

В составе туринцев голы забили Бремер, Андреа Белотти и Саша Лукич. Римляне ответили точными ударами Андреаса Перейры, Сергея Милинковича-Савича, Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо, при этом последние два гола были забиты на 95-й и 98-й минутах встречи.

После этого матча «Лацио» с 10 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, «Торино» с одним очком — на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Торино» — «Лацио» — 3:4 (2:1)

Голы: Перейра, 15 (0:1). Бремер, 19 (1:1). Белотти, 25 — с пенальти (2:1). С.Милинкович-Савич, 48 (2:2). Лукич, 87 (3:2). Иммобиле, 90+5 — с пенальти (3:3). Кайседо, 90+8 (3:4).

«Торино»: Сиригу, Родригес, Войвода (Синго, 70), Лянко, Бремер, Ринкон, Мейте, Линетти, Лукич, Верди (Нкулу, 71), Белотти (Бонаццоли, 76).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Луис Фелипе, Пароло (Лукас, 46), Перейра (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Катальди, 81), С.Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 73), Муричи (Иммобиле, 56).

Предупреждения: Перейра, 44. Худт, 86. Иммобиле, 88. Нкулу, 90+5. Ринкон, 90+7. Кайседо, 90+9.

Судья: Киффи (Италия).

1 ноября. Турин. Стадион Олимпийский.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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