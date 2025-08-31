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31 августа 2025, 20:20

«Лацио» — «Верона»: трансляция матча чемпионата Италии

«Лацио» и «Верона» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Лацио» и «Верона» встретятся в матче второго тура итальянской серии А в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Лацио» — «Верона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.
31 августа 2025, 21:45. Олимпийский (Рим)
Лацио
4:0
Верона

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В первом туре чемпионата Италии «Лацио» проиграл «Комо» — 0:2, а «Верона» сыграла вничью с «Удинезе» — 1:1. В сезоне-2024/25 «Лацио» победил «Верону» в обоих матчах серии А.

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Футбол
ФК Верона
ФК Лацио
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2
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
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23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
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