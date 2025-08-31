«Лацио» и «Верона» встретятся в матче второго тура итальянской серии А в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Лацио» — «Верона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.

31 августа 2025, 21:45. Олимпийский (Рим)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В первом туре чемпионата Италии «Лацио» проиграл «Комо» — 0:2, а «Верона» сыграла вничью с «Удинезе» — 1:1. В сезоне-2024/25 «Лацио» победил «Верону» в обоих матчах серии А.