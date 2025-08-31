«Лацио» — «Верона»: трансляция матча чемпионата Италии
«Лацио» и «Верона» встретятся в матче чемпионата Италии
«Лацио» и «Верона» встретятся в матче второго тура итальянской серии А в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями игры «Лацио» — «Верона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
В первом туре чемпионата Италии «Лацио» проиграл «Комо» — 0:2, а «Верона» сыграла вничью с «Удинезе» — 1:1. В сезоне-2024/25 «Лацио» победил «Верону» в обоих матчах серии А.
Положение команд
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Хоккей
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2
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Торино
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0-0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0-0
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18
|Венеция
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|0
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|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
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20
|Монца
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|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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