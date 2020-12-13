Гол Кайседо не спас «Лацио» от поражения «Вероне»

«Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии уступил «Вероне» со счетом 1:2.

На гол Фелипе Кайседо гости ответили точным ударом Адриена Тамеза и Мануэля Лаццари, который отправил мяч в свои ворота.

После этого матча «Лацио» с 17 очками расположился на 8-м месте в турнирной таблице, «Верона» с 19 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Лацио» — «Верона» — 1:2 (0:1)

Голы: Лаццари, 45 — в свои ворота (0:1). Кайседо, 56 (1:1). Тамез, 67 (1:2).

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби (Худт, 28), Лукас (Эскаланте, 65), Пароло, Акпа-Акпро (Перейра, 81), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Фарес, 81), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко, Давидович, Маньяни, Ловато, Мигел Велозу, Дзакканьи (Лазович, 87), Барак, Тамез (Фавилли, 69), Сальседо (Колли, 77).

Предупреждения: Акпа-Акпро, 59. Кайседо, 64. Рейна, 68. Сальседо, 74. Марушич, 78. Маньяни, 78. Фарес, 87. Колли, 90.

Судья: Абиссо (Италия).

12 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.