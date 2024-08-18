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Сегодня, 23:39

«Лацио» обыграл «Венецию» в первом туре серии А

Сергей Разин
корреспондент
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«Лацио» в матче 1-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 3:1.

В составе римлян отличились Валентин Кастельанос и Маттиа Цакканьи, реализовавший пенальти, еще один гол в свои ворота забил Джорджио Алтаре. У гостей гол на счету Магнуса Андерсена.

В другой встрече «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» — 0:0.

В следующем матче «Лацио» 24 августа сыграет с «Удинезе», «Венеция» днем позже встретится с «Фиорентиной».

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Венеция
Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:0
Рома

0
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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«Аталанта» арендовала Самарджича у «Удинезе»
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 И В Н П +/- О
1
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
2
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
3
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
4
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
8
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
14
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
15
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
16
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
20
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
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17.08 21:45
Милан – Торино
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17.08 21:45
Эмполи – Монца
 0 : 0
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 1 : 1
18.08 19:30
Верона – Наполи
 3 : 0
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 0 : 0
18.08 21:45
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 3 : 1
19.08 19:30
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