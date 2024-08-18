«Лацио» обыграл «Венецию» в первом туре серии А

«Лацио» в матче 1-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 3:1.

В составе римлян отличились Валентин Кастельанос и Маттиа Цакканьи, реализовавший пенальти, еще один гол в свои ворота забил Джорджио Алтаре. У гостей гол на счету Магнуса Андерсена.

В другой встрече «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» — 0:0.

В следующем матче «Лацио» 24 августа сыграет с «Удинезе», «Венеция» днем позже встретится с «Фиорентиной».