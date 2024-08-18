«Лацио» обыграл «Венецию» в первом туре серии А
«Лацио» в матче 1-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 3:1.
В составе римлян отличились Валентин Кастельанос и Маттиа Цакканьи, реализовавший пенальти, еще один гол в свои ворота забил Джорджио Алтаре. У гостей гол на счету Магнуса Андерсена.
В другой встрече «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» — 0:0.
В следующем матче «Лацио» 24 августа сыграет с «Удинезе», «Венеция» днем позже встретится с «Фиорентиной».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|2 : 2
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|3 : 0
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|0 : 0
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|3 : 1
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|
|
Магнус Андерсен
Венеция
|1
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Паулу Ацци
Кальяри
|1
|0
|1
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