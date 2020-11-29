«Лацио» дома уступил «Удинезе»

«Лацио» проиграл «Удинезе» (1:3) в матче девятого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев с пенальти забил Чиро Иммобиле. У гостей отличились Толгай Арслан, Игнасио Пуссетто и Фернандо Форестьери.

«Удинезе» набрал 10 очков и занимает 12-е место. У «Лацио» 14 очков и девятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Лацио» — «Удинезе» — 1:3 (0:2)

Голы: Арслан, 18 (0:1). Пуссетто, 45+3 (0:2). Форестьери, 71 (0:3). Иммобиле, 74 — с пенальти (1:3).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (А.Перейра, 76), Пароло (Лукас, 46), Луис Альберто (Кайседо, 63), Катальди (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Марушич, 46), Лаццари, Иммобиле, Корреа.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Молина, 57), Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Арслан (Яяло, 57), Р.Перейра, де Пауль, Форестьери (Уоллас, 80), Пуссетто.

Предупреждения: Арслан, 32. Фарес, 44. Р.Перейра, 45. Самир, 45+3. Муссо, 73. Лукас, 77. Акпа-Акпро, 90+3.

Судья: Аурелиано.

29 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.