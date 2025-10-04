Футбол
Сегодня, 18:07

«Лацио» на 90+13-й минуте ушел от поражения в матче с «Торино»

Алина Савинова

«Лацио» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Италии — 3:3.

В основное время команды забили по два гола — у хозяев дубль оформил Маттео Кансельери, у гостей отличились Джованни Симеоне и Че Адамс. На 90+2-й минуте Сауль Коко вывел туринцев вперед, а на 90+13-й минуте Данило Катальди реализовал пенальти и снова сделал счет равным.

«Лацио» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Торино» 5 баллов и 16-я строчка.

В следующем туре серии А «Лацио» на выезде сыграет против «Аталанты» 19 октября, а «Торино» днем ранее примет «Наполи».

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
04 октября, 16:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:3
Торино
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
04 октября, 16:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
0:1
Лечче

