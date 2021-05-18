«Торино» сыграло вничью с «Лацио» и спаслось от вылета из Серии А

«Лацио» сыграл вничью с «Торино» (0:0) в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии.

На 84-й минуте форвард хозяев Чиро Иммобиле не реализовал пенальти.

«Лацио» имеет 68 очков и на данный момент занимает шестое место. У «Торино» 36 очков и 17-я позиция, команда спаслась от вылета из Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Лацио» — «Торино» — 0:0

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 84 (вратарь).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Пароло, 76), Луис Фелипе (Габаррон, 68), Лукас (Эскаланте, 68), Луис Альберто, Акпа-Акпро (Перейра, 76), Фарес (Лулич, 62), Марушич, Лаццари, Иммобиле, Муричи.

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Синго, Ринкон (Базелли, 86), Мандрагора, Лукич, Санабрия (Дзадза, 86), Белотти (Верди, 90).

Предупреждения: Стракоша, 27. Луис Альберто, 50. Луис Фелипе, 61. Перейра, 81.

18 мая. Рим. Стадион Олимпийский.