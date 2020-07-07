«Лечче» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии одержал волевую победу над «Лацио» — 2:1. В составе хозяев отличились Хума Бабакар и Фабио Лучиони. Также Марко Манкозу не реализовал пенальти. У гостей забил Фелипе Кайседо. Патрика Габаррона удалили в концовке встречи за неспортивное поведение.

«Лечче» прервал серию поражений из шести матчей и покинул зону вылета. Команда с 28 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Лацио» (68) — второй. Римляне отстают от лидирующего «Ювентуса» на 6 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

«Лечче» — «Лацио» — 2:1 (1:1)

Голы: Кайседо, 5 (0:1). Бабакар, 30 (1:1). Лучони, 47 (2:1).

Нереализованный пенальти: Манкосу, 45+5 (мимо)

«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони, Лучони, Пас, Манкосу, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Рисполи, 72), Барак, Бабакар (Маер, 52), Фалько (Дейола, 72).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Лукаку, 46), Ачерби, Габаррон, Лукас (Луис Фелипе, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Лаццари (Адеканье, 85), Кайседо, Иммобиле, Хони (Милинкович-Савич, 46).

Предупреждения: Кайседо, 22. Донати, 43. Раду, 44. Габриэл, 56. Петриччоне, 65. Иммобиле, 81.

Удаление: Габаррон, 90+3.

Судья: Мареска (Италия).

7 июля. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».