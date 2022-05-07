«Лацио» обыграл «Сампдорию»

«Лацио» обыграл «Сампдорию» в 36-м туре чемпионата Италии — 2:0.

Голы забивали Патрик на 41-й минуте матча и Луис Альберто на 59-й.

Команда Маурицио Сарри занимает пятое место в серии А, имея 62 очка после 36 туров. «Сампдория» — 16-е место с 33 очками.