«Лацио» с минимальным счетом обыграл «Сампдорию»

«Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил Луис Альберто.

После этого матча «Лацио» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 11 очками — на 19-й строчке.