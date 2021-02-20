«Лацио» победил «Сампдорию» и догнал «Рому»
«Лацио» обыграл «Сампдорию» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 1:0. Команда Симоне Индзаги вышла на четвертое место в таблице, догнав по очкам «Рому».
Чемпионат Италии
Серия А
23-й тур
«Лацио» — «Сампдория» — 1:0 (1:0)
Гол: Луис Альберто, 24.
«Лацио»: Рейна, Музаккьо, Ачерби, Габаррон, Лукас (Эскаланте, 64), Лулич (Акпа-Акпро, 56), Луис Альберто (Муричи, 64), Марушич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 86), Корреа (Фарес, 56).
«Сампдория»: Аудеро, Йосида (Берешиньски, 46), Феррари, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева (Торрегросса, 81), Экдаль, Рамирес (Янкто, 46), Квальярелла, Бальде (Дамсгор, 67).
Предупреждения: Адриэн Силва, 35. Лулич, 45. Экдаль, 60. Колли, 74. Марушич, 82. Эскаланте, 89. Габаррон, 90+4.
Судья: Масса.
20 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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