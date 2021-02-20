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«Лацио» победил «Сампдорию» и догнал «Рому»

19:04
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«Лацио» обыграл «Сампдорию» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 1:0. Команда Симоне Индзаги вышла на четвертое место в таблице, догнав по очкам «Рому».

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

«Лацио» — «Сампдория» — 1:0 (1:0)

Гол: Луис Альберто, 24.

«Лацио»: Рейна, Музаккьо, Ачерби, Габаррон, Лукас (Эскаланте, 64), Лулич (Акпа-Акпро, 56), Луис Альберто (Муричи, 64), Марушич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 86), Корреа (Фарес, 56).

«Сампдория»: Аудеро, Йосида (Берешиньски, 46), Феррари, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева (Торрегросса, 81), Экдаль, Рамирес (Янкто, 46), Квальярелла, Бальде (Дамсгор, 67).

Предупреждения: Адриэн Силва, 35. Лулич, 45. Экдаль, 60. Колли, 74. Марушич, 82. Эскаланте, 89. Габаррон, 90+4.

Судья: Масса.

20 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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