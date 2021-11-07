«Лацио» дома обыграл «Салернитану»

«Лацио» победил «Салернитану» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Голы забивали Чиро Иммобиле, Педро и Луис Альберто. «Лацио» набрал 21 очко и занимает пятое место. У «Салернитаны» семь очков и 19-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Лацио» — «Салернитана» — 3:0 (2:0)

Голы: Иммобиле, 31 (1:0). Педро, 36 (2:0). Луис Альберто, 69 (3:0).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе (Габаррон, 73), Луис Альберто, Катальди (Лукас, 78), Марушич, Милинкович-Савич (Башич, 78), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 86).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Раньери, Ди Таккио, Оби (Кулибали, 63), Зортеа (Весели, 79), Шиавоне (Кешрида, 79), Рибери, Бонаццоли (Гондо, 63), Сими (Джурич, 46).

Предупреждения: Дьембер, 9. Катальди, 11. Оби, 55.

Судья: Рапуано .

7 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.