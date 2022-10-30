«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле

«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле в матче 12-го тура чемпионат Италии. Римляне уступили со счетом 1:3.

Причем «Лацио» выигрывал со счетом 1:0 после первого тайма, во второй половину пропустил три безответных гола.

«Лацио» потерпел второе поражение в сезоне и остается на четвертом месте в турнирной таблице (24 очка). «Салернитана» одержала третьею победу в последних четырех матчах и поднялась на девятое место (16 очков).