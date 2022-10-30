«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле
«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле в матче 12-го тура чемпионат Италии. Римляне уступили со счетом 1:3.
Причем «Лацио» выигрывал со счетом 1:0 после первого тайма, во второй половину пропустил три безответных гола.
«Лацио» потерпел второе поражение в сезоне и остается на четвертом месте в турнирной таблице (24 очка). «Салернитана» одержала третьею победу в последних четырех матчах и поднялась на девятое место (16 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
4
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
9
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
10
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
11
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
12
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
13
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
14
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
15
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|1 : 3
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|- : -
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
Новости