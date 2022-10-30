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Сегодня, 21:54

«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле в матче 12-го тура чемпионат Италии. Римляне уступили со счетом 1:3.

Причем «Лацио» выигрывал со счетом 1:0 после первого тайма, во второй половину пропустил три безответных гола.

«Лацио» потерпел второе поражение в сезоне и остается на четвертом месте в турнирной таблице (24 очка). «Салернитана» одержала третьею победу в последних четырех матчах и поднялась на девятое место (16 очков).

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:3
Салернитана

ФК Лацио
ФК Салернитана
2
0
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3
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
10
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
11
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
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Лечче – Ювентус
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Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
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 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
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 - : -
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 - : -
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