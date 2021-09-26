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«Лацио» — «Рома»: где смотреть и во сколько начало матча

17:45
Форварды «Ромы» Стефан Эль-Шаарави и Элдор Шомуродов. Фото instagram.com/officialasroma
Форварды «Ромы» Стефан Эль-Шаарави и Элдор Шомуродов. Фото instagram.com/officialasroma
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Сегодня, 26 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» на своем поле примет «Рому». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись сухими победами. В текущем чемпионате команда Жозе Моуринью выиграла 4 матча из 5 и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» расположился на седьмой строчке и отстает на 4 балла.

За «Рому» выступает экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. В 8 встречах этого сезона он забил один мяч и сделал 4 результативные передачи.

Следить за матчем «Лацио» — «Рома» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.

Лацио — Рома

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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