«Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» выиграл у «Ромы» (3:0).

Голы в составе победителей забивали Чиро Иммобиле и Луис Альберто, который сделал дубль.

«Лацио» набрал 31 очко и занимает седьмое место. У «Ромы» 34 очка и третья позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Лацио» — «Рома» — 3:0 (2:0)

Голы: Иммобиле, 14 (1:0). Луис Альберто, 23 (2:0). Луис Альберто, 67 (3:0).

«Лацио»: Рейна, Раду (Худт, 83), Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 69), Лукас (Акпа-Акпро, 66), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Эскаланте, 66), Иммобиле (Муричи, 83).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 71), Карсдорп, Манчини (Майораль, 71), Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Педро, 46), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 60), Джеко.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 11. Раду, 20. Манчини, 34. Ачерби, 45+2. Смоллинг, 61. Луис Фелипе, 62. Лукас, 63. Педро, 71. Мхитарян, 90.

Судья: Орсато.

15 января. Рим. Стадион Олимпийский.