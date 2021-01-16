«Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби
В матче 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» выиграл у «Ромы» (3:0).
Голы в составе победителей забивали Чиро Иммобиле и Луис Альберто, который сделал дубль.
«Лацио» набрал 31 очко и занимает седьмое место. У «Ромы» 34 очка и третья позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
18-й тур
«Лацио» — «Рома» — 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле, 14 (1:0). Луис Альберто, 23 (2:0). Луис Альберто, 67 (3:0).
«Лацио»: Рейна, Раду (Худт, 83), Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 69), Лукас (Акпа-Акпро, 66), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Эскаланте, 66), Иммобиле (Муричи, 83).
«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 71), Карсдорп, Манчини (Майораль, 71), Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Педро, 46), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 60), Джеко.
Предупреждения: Милинкович-Савич, 11. Раду, 20. Манчини, 34. Ачерби, 45+2. Смоллинг, 61. Луис Фелипе, 62. Лукас, 63. Педро, 71. Мхитарян, 90.
Судья: Орсато.
15 января. Рим. Стадион Олимпийский.
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