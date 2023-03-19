«Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби

«Лацио» обыграл «Рому» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра проходила в Риме и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на 65-й минуте забил Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» поднялся на третье место турнирной таблицы серии А, набрав в 27 матчах 52 очка. «Рома» (47) идет на 5-й позиции.