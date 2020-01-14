«Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
21:56
«Лацио» разгромил «Кремонезе» (4:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
Следующим соперником римлян будет «Наполи».
Кубок Италии
1/8 финала
«Лацио» — «Кремонезе» — 4:0 (2:0)
Голы: Габаррон, 10 (1:0). Пароло, 26 (2:0). Иммобиле, 58 — с пенальти (3:0). Баштуш, 89 (4:0).
«Лацио»: Прото, Ачерби, Баштуш, Габаррон, Луис Фелипе (Д.Андерсон, 60), Пароло, Бериша, Катальди (А.Андерсон, 60), Иммобиле (Минала, 73), Хони, Адеканье.
Предупреждение: Луис Фелипе, 46.
Судья: Маджони (Италия).
14 января. Рим. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/
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