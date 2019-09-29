«Лацио» разгромил «Дженоа», «Рома» одолела «Лечче»
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал «Дженоа». Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0.
Еще в одном матче «Рома» на выезде одержала минимальную победу над «Лечче».
«Волки» набрали 11-е очко в сезоне. На счету другой римской команды стало 10 баллов.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Лацио» — «Дженоа» — 4:0 (2:0)
Голы: Милинкович-Савич, 7 (1:0). Ш.Раду, 40 (2:0). Кайседо, 59 (3:0). Иммобиле, 78 (4:0).
«Лацио»: Стракоша, Ш.Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Иммобиле (Адеканье, 86), Корреа (Кайседо, 52).
«Дженоа»: Й.Раду, Кришито, Баррека (Паяч, 46), Гильоне, Эль-Ямик, Ромеро, Радованович, Лерагер (Пандев, 46), Кассата (Шене, 69), Санабрия, Куаме.
Предупреждения: Эль-Ямик, 29. Санабрия, 73. Кайседо, 90+1.
Судья: Пайретто (Италия).
29 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
«Лечче» — «Рома» — 0:1 (0:0)
Гол: Джеко, 56.
Нереализованный пенальти: Коларов, 80 (вратарь)
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Манкосу (Шахов, 52), Тахцидис (Имбула, 63), Маер, Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 76), Фалько.
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Спинаццола, 78), Манчини, Мхитарян (Кристанте, 87), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Диавара, Джеко, Клайверт.
Предупреждения: Пеллегрини, 18. Мхитарян, 25. Смоллинг, 49. Лучони, 79. Рисполи, 84. Кристанте, 90+5.
Судья: Абиссо (Италия).
29 сентября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/