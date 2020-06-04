«Лацио» рассматривает трех игроков на замену Милинковичу-Савичу

«Лацио» ищет замену полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу, который может покинуть клуб, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, римский клуб рассматривает возможность приобретения Флорентину из «Бенфики», Жоау Пальинья из «Спортинга» и Леандера Дендонкера из «Вулверхэмптона».

Ранее сообщалось, что 25-летним сербом интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

На счету Милинковича-Савича 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 64 миллиона евро.