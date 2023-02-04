«Лацио» проведет переговоры с агентом Милинковича-Савича по новому контракту

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в конце февраля проведет встречу с агентом полузащитника Сергея Милинковича-Савича, сообщает Calciomercato.

Римский клуб надеется договориться о новом контракте с 28-летним сербским футболистом.

Сергей Милинкович-Савич уже пообещал клубу, что он не уйдет в качестве свободного агента. Если стороны не договорятся о продлении контракта, то «Лацио» придется продавать игрока ближайшим летом.

Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с конца лета 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.