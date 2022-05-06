«Лацио» продлит контракт с защитником Марушичем

«Лацио» продлит контракт с защитником Адамом Марушичем, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 29-летний черногорец подпишет соглашение до 2026 года. Клуб в ближайшее время объявит о сделке.

Марушич выступает за «Лацио» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол в 38 матчах за команду из Рима.

Нынешний контракт защитника с римлянами действует до конца июня 2022 года.