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«Лацио» продлит контракт с Симоне Индзаги

19:24
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«Лацио» продлит контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщает Corriere della Sera.

Стороны продлят соглашение до июня 2023 или 2024 года. Ожидается, что новый контракт между специалистом и клубом будет подписан в конце марта или начале апреля.

Действующий контракт Индзаги с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона.

Римский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 43 очка в 24 матчах. Также команды вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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