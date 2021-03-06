«Лацио» продлит контракт с Симоне Индзаги
«Лацио» продлит контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщает Corriere della Sera.
Стороны продлят соглашение до июня 2023 или 2024 года. Ожидается, что новый контракт между специалистом и клубом будет подписан в конце марта или начале апреля.
Действующий контракт Индзаги с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона.
Римский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 43 очка в 24 матчах. Также команды вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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