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«Лацио» продлит контракт с Луисом Альбертом до 2024 года

16:39
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«Лацио» договорился о продлении контракта с полузащитником Луисом Альберто. Новое соглашение с 27-летним испанцем будет рассчитано до 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Летом Луис Альберто был близок к переходу в «Севилью». В нынешнем сезоне он провел за «Лацио» 12 матчей и забил 1 гол.

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