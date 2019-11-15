«Лацио» продлит контракт с Луисом Альбертом до 2024 года
16:39
«Лацио» договорился о продлении контракта с полузащитником Луисом Альберто. Новое соглашение с 27-летним испанцем будет рассчитано до 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро за сезон.
Летом Луис Альберто был близок к переходу в «Севилью». В нынешнем сезоне он провел за «Лацио» 12 матчей и забил 1 гол.
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