«Лацио» продлил контракт с Луисом Альберто

«Лацио» объявил о продлении контракта с полузащитником Луисом Альберто.

Новое соглашение с 31-летним испанцем действует до конца июня 2027 года.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с августа 2016 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за римлян во всех турнирах.