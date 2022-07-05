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5 июля, 23:44

«Лацио» продлил контракт с испанским защитником до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» продлил контракт с испанским защитником Патрисио Габарроном. Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт римского клуба.

29-летний Габбарон выступает за «Лацио» с 2015 года. До этого он находился в системе «Барселоны».

Всего в серии А на его счету 124 матча, в которых он забил 1 гол и сделал голевых передач.

ФК Лацио
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