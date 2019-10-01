«Лацио» продлил контракт с экс-форвардом «Локомотива» Кайседо

«Лацио» подписал новый контракт с эквадорским нападающим Фелипе Кайседо, cообщается на официальном сайте клуба. Соглашение продлено до 30 июня 2022 года.

31-летний футболист перешел в «Лацио» в 2017 году из «Эспаньола», за этот период он сыграл за римский клуб 76 матчей, в которых забил 16 голов. В 2011-2013 годах выступал за «Локомотив». В составе железнодорожников он провел 63 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.

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