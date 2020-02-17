«Лацио» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию «Интера» и вышел на второе место

«Лацио» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии одержал волевую победу над «Интером» — 2:1. У хозяев отличились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич. У гостей забил Эшли Янг.

«Лацио» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Интер» (54) — третий. Команда Антонио Конте уступила впервые за 17 матчей.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Лацио» — «Интер» — 2:1 (0:1)

Голы: Янг, 44 (0:1). Иммобиле, 50 — с пенальти (1:1). Милинкович-Савич, 69 (2:1).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 80), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Лаццари, 63), Иммобиле, Хони (Корреа, 63).

«Интер»: Паделли, Годин (Санчес, 86), Янг, де Фрай, Шкриньяр, Брозович (Эриксен, 77), Весино, Барелла, Кандрева (Моузес, 76), Р.Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: де Фрай, 49. Лукас, 51. Луис Фелипе, 57. Годин, 79. Лаццари, 90. Милинкович-Савич, 90+4.

Судья: Рокки (Италия).

16 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.