«Лацио» представил новичков Романьоли и Весино

«Лацио» представил новичков клуба. Состав римлян пополнили бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли и экс-полузащитник «Интера» Матиас Весино.

27-летний Романьоли, который будет выступать под 13-м номером, подписал контракт до 2027 года. Этим летом у защитника истек срок контракта с «россонери». В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах.

30-летний Весино подписал соглашение до 2025 года и выбрал футболку с 5-м номером. Хавбек стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его контракт с «Интером» истек. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».