«Лацио» предложил полузащитнику «Интера» Весино контракт на 3 года

«Лацио» хочет подписать полузащитника «Интера» Матиаса Весино, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римляне предложили 30-летнему уругвайцу контракт на 3 года.

В сезоне-2021/22 Весино забил 1 гол в 22 матчах за «Интер». Соглашение футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.