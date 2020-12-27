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«Лацио» предлагал Симоне Индзаги по новому контракту более 2 миллионов евро в год

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«Лацио» предложил главному тренеру Симоне Индзаги продлить контракт с клубом. Римский клуб был готов повысить зарплату 44-летнего специалиста до 2,3 миллиона евро за сезон. Также Индзаги полагались бы дополнительные бонусы за выход в Лигу чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.

Однако пока тренер ответил отказом и не принял данное предложение.

Контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Индзаги выиграл с «Лацио» Кубок и Суперкубок Италии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лацио» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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