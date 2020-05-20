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«Лацио» попытается удержать Милинковича-Савича, предложив ему улучшенные условия контракта

12:58

«Лацио» намерен сохранить полузащитника Сергея Милинковича-Савича, сообщает Leggo.

По информации источника, римский клуб хочет удержать 25-летнего серба, являющегося одним из лидеров команды, и собирается предложить ему переподписать контракт на более выгодных условиях. Сообщается, что в случае, если Милинкович-Савич согласится на новые условия соглашения, действующего до конца июня 2024 года, то станет получать 4 миллиона евро в год. Также, «Лацио» хочет увеличить сумму отступных, прописанную в контракте, до 120 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Милинкович-Савич провел за «Лацио» 31 матч, на его счету 5 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 64 миллиона евро.

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