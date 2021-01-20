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«Лацио» подписал новый контракт с Индзаги

07:33
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«Лацио» согласовал новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Laziali. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее стало известно, что по новому контракту, 44-летний итальянец будет получать 2,4 миллиона евро в год. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Индзаги выиграл с «Лацио» Кубок и Суперкубок Италии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лацио» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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