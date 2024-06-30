«Лацио» подписал Нослина из «Вероны»

Форвард «Вероны» Тейяни Нослин подписал контракт с «Лацио», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 24-летним голландцем не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нослин провел 31 матч за «Фортуну» и «Верону», в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.