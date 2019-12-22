«Лацио» победил «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» (3:1) в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В составе римлян отличились полузащитники Луис Альберто, Сенад Лулич и Данило Катальди. У «Ювентуса» единственный гол забил нападающий Пауло Дибала.

На третьей компенсированной минуте матча хавбек туринцев Родриго Бентанкур был удален с поля.

Для «Лацио» эта победа в матче за Суперкубок Италии стала пятой в истории клуба. Столько же раз выигрывал «Интер». «Милан» — 7, «Ювентус» — 8.

Италия. Суперкубок

«Ювентус» — «Лацио» — 1:3 (1:1)

Голы: Луис Альберто, 16 (0:1). Дибала, 45 (1:1). Лулич, 73 (1:2). Катальди, 90+4 (1:3).

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо (Куадрадо, 55), Мерих Демирал, Бонуччи, Алекс Сандру, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Игуаин (Рэмси, 66).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Лаццари, Лулич, Ачерби, Лукас (Катальди, 64), Иммобиле (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 66), Корреа.

Предупреждения: Матюиди, 9. Лукас, 35. Бентанкур, 48. Луис Альберто, 58. Катальди, 90+2.

Удаление: Бентанкур, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

22 декабря. Эр-Рияд. Стадион Университета Короля Сауда.