«Лацио» победил «Торино» и сократил отставание от «Ювентуса» до одного очка

«Торино» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии уступил «Лацио» — 1:2. В составе хозяев с пенальти отличился Андреа Белотти. У гостей забили Чиро Иммобиле и Марко Пароло. Из-за коронавируса встреча прошла без болельщиков.

«Лацио» с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице. Римляне на один балл отстают от «Ювентуса», который провел на матч меньше. «Торино» (31) — 14-й.

Чемпионат Италии. Серия А

29-й тур

«Торино» — «Лацио» — 1:2 (1:0)

Голы: Белотти, 5 — с пенальти (1:0). Иммобиле, 48 (1:1). Пароло, 72 (1:2).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 59), Нкулу, Эйна (Эдера, 70), Лянко, Бремер (Джиджи, 80), Ринкон, Мейте, Лукич (Миллико, 80), Верди (Беренгер, 59), Белотти.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Баштуш, 90), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (Д.Андерсон, 90), Кайседо (Лукаку, 59), Иммобиле, Хони (Корреа, 59).

Предупреждения: Иммобиле, 4. Кайседо, 29. Верди, 45. Лукаку, 74.

Судья: Масса (Италия).

30 июня. Турин. Стадион Олимпийский.