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«Лацио» планирует продать Муричи

20:57
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Нападающий «Лацио» Ведат Муричи может покинуть команду, сообщает 23 марта La Lazio Siamo Noi. Клуб планирует продать игрока.

По данным источника, в «Лацио» недовольны его игрой. Косовский нападающий перешел из «Фенербахче» за 18,5 миллионов евро. Не исключено, что он вернется в бывший клуб. Также указано, что «Лацио» может попытаться найти покупателя в английской премьер-лиге.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.

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