«Лацио» планирует продать Муричи
20:57
Нападающий «Лацио» Ведат Муричи может покинуть команду, сообщает 23 марта La Lazio Siamo Noi. Клуб планирует продать игрока.
По данным источника, в «Лацио» недовольны его игрой. Косовский нападающий перешел из «Фенербахче» за 18,5 миллионов евро. Не исключено, что он вернется в бывший клуб. Также указано, что «Лацио» может попытаться найти покупателя в английской премьер-лиге.
26-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...