«Лацио» перепутал португальские клубы в финансовых отчетах по трансферам

«Лацио» допустил нелепую ошибку в финансовой отчетности о трансферах футболистов, сообщает The Guardian. В отчете клуба указано, что 1 июля 2018 года римляне выкупили трансфер полузащитника Педру Нету у «Спортинга». По документам указано, что лиссабонцы получили 8,5 миллиона евро, а 17 марта 2019 года — еще 2,5 миллиона.

Однако на самом деле «Лацио» платил за трансфер не «Спортингу», а «Браге», которой и принадлежал футболист.

По словам генерального секретаря «Лацио» Армандо Калвери, причиной стала ошибка работников финансового отдела: они перепутали названия клубов из-за их схожести: в оригинале они называются «Спортинг Лиссабон» и «Спортинг Брага».