Дубль Педро на последних минутах спас «Лацио» от поражения в матче с «Пармой»

«Лацио» сыграл вничью с «Пармой» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:2. Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико».

Шведский нападающий Якоб Ондрейка на 3-й минуте открыл счет, а в начале второго тайма удвоил преимущество гостей. Римская команда отыгралась в самой концовек — испанский вингер Педро оформил дубль за 5 минут, забив на 79-й и 84-й минутах встречи.

«Лацио» набрал 60 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Парма» идет на 16-й строчке — 32 очка.