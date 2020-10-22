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«Лацио» отпустит Баштуша в клуб из ОАЭ

18:56
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«Лацио» согласился отпустить защитника Баштуша в клуба из ОАЭ «Аль-Айн». Римский клуб продаст 29-летнего ангольца всего за 800 тысяч евро. При этом «Лацио» сэкономит на зарплате футболиста, которая в два раза превышает его стоимость, сообщает Sky Sport Italia.

Баштуш перешел в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В завершившемся розыгрыше чемпионата Италии он провел за римский клуб 16 матчей, в которых забил 1 гол и получил 4 желтых карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии.

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