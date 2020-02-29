«Лацио» отклонил предложение «Вест Хэма» по Кайседо

«Лацио» отклонил предложение «Вест Хэма» по нападающему Фелипе Кайседо, сообщает Goal.com.

По информации источника, «молотобойцы» рассматривали 31-летнего эквадорца как возможный вариант для усиления атакующей линии в летнее трансферное окно, но римский клуб сообщил, что форвард не продается.

На счету Кайседо 8 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость эквадорца в 3 миллиона евро.