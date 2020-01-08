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«Лацио» оштрафован на 20 тысяч евро из-за проявлений расизма в адрес Балотелли

15:47
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«Лацио» получил штраф в 20 тысяч евро, сообщает Football Italia. Клуб был наказан за поведение болельщиков во время матча 18-го тура серии А против «Брешии» (2:1).

Во время матча болельщики римского клуба оскорбляли форварда соперников Марио Балотелли по расовому признаку. Из-за этого матч на время прерывался. Ранее аналогичный инцидент произошел во время матча «Брешии» с «Вероной».

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