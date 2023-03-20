«Лацио» обыграл «Рому» дважды в сезоне впервые за 11 лет

«Лацио» дома обыграл «Рому» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

В первом круге сезона команда Маурицио Сарри победила со счетом 1:0 в 13-м туре серии А.

Таким образом, «Лацио» впервые с сезона-2011/12 обыграл «Рому» в двух матчах сезона. Тогда обе встречи завершились со счетом 2:1.