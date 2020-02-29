«Лацио» обыграл «Болонью» и вышел на первое место

«Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

«Лацио» вышел на первое место, обойдя «Ювентус», который 1 марта сыграет с «Интером». «Болонья» идет 10-й.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

«Лацио» — «Болонья» — 2:0 (2:0)

Голы: Луис Альберто, 18 (1:0). Корреа, 21 (2:0).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Габаррон, Луис Фелипе, Лукас, Луис Альберто (Пароло, 61), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле (Кайседо, 84), Корреа (Катальди, 75), Хони.

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра (Сков Ольсен, 71), Денсвил, Бани, Томиясу, Поли, Сориано, Схаутен (Сансоне, 58), Паласио, Орсолини (Сантандер, 59), Барроу.

Предупреждения: Бани, 4. Схаутен, 11. Данилу Ларанжейра, 54. Сантандер, 64. Раду, 83.

Судья: Абиссо (Италия).

29 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.